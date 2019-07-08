В Афинах анархисты похитили с избирательного участка урну для голосования

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,36 62,10 EUR Нал. 72,34 70,10 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 447,00 +172,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
«Рустави 2» прекратила вещание после матерных высказываний в адрес Путина Политика, 01:50 В Афинах анархисты похитили с избирательного участка урну для голосования Общество, 01:16 Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией Общество, 01:12 Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки Спорт, 00:59 На азотном заводе в Турции прогремел взрыв Общество, 00:43 В Белоруссии внедорожник с десятью людьми перевернулся в канал Общество, 00:04 Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов Технологии и медиа, 00:03 Госсекретарь США пригрозил Ирану новыми санкциями Политика, 07 июл, 23:55 Саудовская авиакомпания отказалась от покупки 30 самолетов Boeing 737 MAX Общество, 07 июл, 23:43 Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов Политика, 07 июл, 23:15 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 07 июл, 23:09 Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту Общество, 07 июл, 23:06 В Ижевске посетители парка на полчаса застряли на карусели Общество, 07 июл, 22:31 Аэропорт Триполи прекратил работу из-за авиаудара Общество, 07 июл, 22:12
Общество ,  
0 
В Афинах анархисты похитили с избирательного участка урну для голосования

В Афинах участники анархистской группировки ворвались на избирательный участок и похитили урну для голосования. Об этом сообщает интернет-издание iefimerida.gr.

По его данным, инцидент произошел в районе Эксархия. На участок, расположенный в школе, ворвалась группа из десяти человек. Они забросали камнями прибывших на участок полицейских, а впоследствии скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет поиск налетчиков. 

В воскресенье в Греции состоялись досрочные парламентские выборы. О намерении их провести в мае текущего года объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По результатам экзитполов, лидером выборов становится консервативная оппозиционная партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом с результатом 38–42% голосов. При этом левая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА), председателем которой является премьер-министр Алексис Ципрас, набирает 26,5–30,5% мандатов.

Теги: Греция, Афины, выборы, похищение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter