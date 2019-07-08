В Афинах анархисты похитили с избирательного участка урну для голосования

В Афинах участники анархистской группировки ворвались на избирательный участок и похитили урну для голосования. Об этом сообщает интернет-издание iefimerida.gr.

По его данным, инцидент произошел в районе Эксархия. На участок, расположенный в школе, ворвалась группа из десяти человек. Они забросали камнями прибывших на участок полицейских, а впоследствии скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет поиск налетчиков.

В воскресенье в Греции состоялись досрочные парламентские выборы. О намерении их провести в мае текущего года объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По результатам экзитполов, лидером выборов становится консервативная оппозиционная партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом с результатом 38–42% голосов. При этом левая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА), председателем которой является премьер-министр Алексис Ципрас, набирает 26,5–30,5% мандатов.