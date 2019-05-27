Ципрас объявил о планах провести досрочные парламентские выборы в Греции

Ципрас объявил о планах провести досрочные парламентские выборы в Греции

Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом он сообщил по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Европейский парламент, сообщает местное издание «Вима».

«Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы», — сказал Ципрас в специальном обращении к нации.

Он отметил, что в течение четырех лет правительство страны делало все, чтобы преодолеть беспрецедентные трудности.

Как пояснил Ципрас, он намерен дождаться проведения в стране муниципальных выборов, которые намечены на 2 июня. После этого он планирует обратиться к президенту страны Прокопису Павлопулосу с просьбой назначить дату парламентских выборов.

Согласно данным МВД Греции, обработавшего 28,06% поданных бюллетеней во всей стране, партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), возглавляемая Ципрасом, уступила примерно на 9%. Лидерство захватила оппозиционная партия «Новая демократия». По итогам выборов она набрала 33,25% голосов и получит 7 мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА с результатом 23,92% получит 6 мест.