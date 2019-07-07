Экзитполы предсказали поражение партии Ципраса на выборах в Греции

Экзитполы предсказали поражение партии Ципраса на выборах в Греции

Более половины мест в парламенте может занять консервативная партия «Новая демократия»

Лидер оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакос Мицотакис (Фото: Zuma/ТАСС)

На досрочных выборах в парламент Греции с большим отрывом лидирует консервативная оппозиционная партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, передает Афинско-Македонское агентство новостей.

Согласно сообщению, «Новая демократия» набирает 38–42% голосов. При этом левая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА), председателем которой является премьер-министр Алексис Ципрас, получает 26,5–30,5% мандатов.

«Если результаты экзитполов подтверждены, у «Новой демократии» есть явное преимущество. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии», — прокомментировал Ципрас предварительные результаты.

Левоцентристский политический альянс «Движение перемен» (КИНАЛ) набирает 6–8% голосов, Компартия Греции (КПГ) — 5–7%, националистическая партия «Хриси Авги» — 2,8–4,8%, партия «Эллиники лиси» — 2,5–4,5%.