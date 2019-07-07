Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

Самолеты российских авиакомпаний в последний раз вылетели из Грузии в Россию перед вступлением в силу временного запрета на полеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аэропорт Тбилиси.

Так, по данным аэропорта, самолет S7 вылетел в Москву в 19:00 (18:00 мск), а самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Краснодар в 19:55 (18:55 мск).

По данным табло аэропорта Шереметьево, выполняющий последний рейс «Аэрофлота» из Москвы борт прилетит в Тбилиси в 1:00 мск понедельника.

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.