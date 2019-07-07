В Минздраве опровергли существование норм потребления молочных продуктов

Для здорового человека каких-либо определенных суточных норм потребления молочных продуктов не существует. Об этом заявил главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, передает ТАСС.

«Если человек здоров и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», — уточнил он.

По его словам, молочные продукты являются важным источником полезных веществ, незаменимых для организма. Ограничения могут быть связаны с пищевой непереносимостью, добавил Тутельян.

Ранее завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина заявила, что в сутки взрослым людям необходимо употреблять 200 г молочных продуктов. После употребления 400 г эффект не будет положительным, уточнила она. При этом, по ее словам, регулярное употребление молочных продуктов в рамках нормы снижает смертность «от всех причин».