В Минздраве определили оптимальный объем потребления молочных продуктов

Оптимальной суточной нормой потребления молочных продуктов для взрослых является 200 г. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

«В среднем оптимальным количеством считается 200 г в день, а после употребления 400 г эффект перестает быть положительным», — сказала она.

При этом она отметила, что регулярное употребление молочных продуктов в рамках нормы снижает смертность «от всех причин». Халтурина добавила, что более полезными являются ферментированные продукты, в том числе йогурт, кефир, творог и сыр.

По ее словам, это связано с тем, что не у всех есть гены, которые позволяют переносить лактозу, а пожилым людям рекомендовано только молоко в переработанной форме.