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Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

На борту исчезнувшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 мог находиться безбилетный угонщик, который спланировал уничтожение самолета. Об этом заявил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини газете The New York Post.

Термини назвал четыре возможные версии гибели самолета: Boeing захватил член экипажа, пассажир, кто-то на земле (повредивший систему управления) или же безбилетник.

При этом эксперт отметил, что безбилетный угонщик мог проникнуть в салон не вместе с пассажирами, а заранее.

Большинство специалистов, однако, считают, что самолет намеренно уничтожил командир воздушного судна 53-летний Захари Ахмад Шах, который страдал депрессией.

Boeing 777, выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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В июле 2018 года малайзийская следственная группа сообщила, что не смогла установить причины исчезновения лайнера, поскольку работа была осложнена тем, что от него практически не осталось обломков, а изучение переговоров пилотов не показало ничего необычного. При этом следователи установили, что перед исчезновением самолет резко лег на обратный курс, перейдя на ручное управление.

Теги: Boeing, Малайзия, крушение, версия, угон
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