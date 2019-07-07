Путин поздравил строителей БАМа

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Магистраль, в строительстве которой участвовали около 2 млн человек, стала всенародным проектом, отметил Путин. «БАМ – это больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», — сказал он.

По его словам, БАМ открыл для бизнеса рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, став «транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию».

«Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны», — сказал глава государства.

Путин также напомнил о масштабной модернизации БАМа и Транссиба, в частности, об увеличении их пропускной способности к 2025 году до объемов свыше 200 млн т в год.