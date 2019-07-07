Ципрас попросил греков забыть о жаре и прийти на парламентские выборы

Ципрас попросил греков забыть о жаре и прийти на парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал граждан страны участвовать в голосовании на досрочных парламентских выборах, несмотря на жару. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

«Я хочу обратиться ко всем гражданам, чтобы они пришли голосовать и реализовали свое избирательное право, несмотря на высокую температуру», — сказал он. Ципрас добавил, что стоит посвятить 20 минут решению будущего страны.

В конце мая Ципрас объявил о планах провести досрочные выборы в парламент Греции. Об этом он рассказал после выборов в Европарламент, в ходе которых правящая партия Ципраса СИРИЗА проиграла консервативной «Новой демократии». Первую поддержали 23,76% избирателей, а вторую — 33,23%. Они получат семь и девять мест соответственно.

7 июля в Греции начались парламентские выборы, которые первоначально были запланированы на осень 2019 года. В них принимают участие 12 партий из 24 подавших заявку.