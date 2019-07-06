Почему Ципрас может потерять власть

В выборах примут участие 12 из 24 подававших заявку партий. Согласно опросу, проведенному MRB для греческого издания Protothema, партия Мицотакиса может получить до 40% голосов, а СИРИЗА — до 31,5%. MRB прогнозирует от 155 до 163 мест у «Новой демократии» в зависимости от количества партий (от пяти до семи) в новом составе парламента. Однако на окончательный расклад сил могут повлиять низкая явка и высокий процент неопределившихся.

На выборах 2015 года СИРИЗА получила 35,46% голосов (145 депутатских мандатов), а «Новая демократия» — 28,09% (75). Четыре года назад победа молодой партии стала ответом греков на финансовый кризис и неспособность традиционных партий с ним справиться. Ципрас — самый молодой премьер Греции (в 2015 году ему был 41 год), он запомнился не только яркими обещаниями, но и новым стилем поведения: появление на официальных мероприятиях без галстука стало одной из его визитных карточек.

«Правительство партии СИРИЗА, приходя к власти в 2015 году, достаточно много обещало населению Греции и далеко не все свои обещания сдержало. Экономическое восстановление происходит очень медленными темпами: например, в этом году экономический рост составит менее 2%, а в 2015–2016 годах в Греции был экономический спад», — объяснил причины снижения популярности доцент кафедры мировой экономики МГИМО Юрий Квашнин в беседе с РБК.

По данным Евростата за май 2019 года, уровень безработицы в Греции составляет 18,1% и является самым высоким по ЕС (самый низкий — в Чехии, где безработными являются 2,2% населения). «Конечно, это лучше, чем было до прихода к власти СИРИЗА, но тем не менее это негативный показатель», — говорит эксперт. В 2014 году уровень безработицы в Греции составлял 26,7% (по данным годового отчета Евростата за 2015 год). Кроме того, исследования Евростата показывают, что с 2013 года каждый четвертый житель Греции тратит на жилье больше 40% своего дохода, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Партия планировала вывести страну из программ помощи ЕС и МВФ, что частично было выполнено только в 2018 году, хотя было обещано гораздо раньше, напоминает Квашнин. В августе 2018 года на острове Итака Ципрас заявил о завершении восьмилетней «одиссеи» с долговым кризисом. Он сказал, что страна достигла поставленных целей и не вернется назад. По данным Евростата, в год прихода Ципраса к власти рост реального ВВП составлял -0,4%, а в 2018 году — 1,9%. В 2019 году Евростат прогнозирует экономический рост 2,2%.

Алексис Ципрас (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

В силу левого уклона СИРИЗА стремилась улучшить положение наиболее обездоленных слоев населения, что происходило за счет повышения налогов для более состоятельных социальных групп. Это, по мнению эксперта, заставило средний класс отвернуться от партии Ципраса.

Внешнеполитическим фактором падения популярности СИРИЗА стал македонский вопрос. Ципрас активно продвигал и добился заключения в июне 2018 года Преспанского соглашения, которое позволило урегулировать многолетний спор в отношениях Греции и соседней Республики Македонии. Последняя согласилась принять название «Северная Македония», а Афины сняли блок на вступление страны под этим именем в ЕС и НАТО. Однако соглашение вызвало волну недовольства греческих партий и населения, спровоцировав акции протеста. В январе этого года из правящей коалиции с СИРИЗА вышла партия «Независимые греки».

Фаворит выборов Мицотакис выступал против переименования Македонии и обвинил правительство Ципраса в игнорировании мнения греков и парламента. Он также говорил, что проголосовал бы против вхождения Северной Македонии в Евросоюз.

Кто идет на смену Ципрасу

Вероятный следующий премьер Греции — 51-летний Кириакос Мицотакис, представитель известной политической семьи. Его отец Константинос Мицотакис был премьером Греции в 1990–1993 годах — также от «Новой демократии». Партия в 1974 году победила на первых парламентских выборах после падения диктаторского режима «черных полковников». С тех пор ее лидеры четыре раза возглавляли правительство и три раза партия была в составе правящих коалиций. Перед финансовым кризисом «Новая демократия» также была в составе правящей коалиции и после проигрыша СИРИЗА в 2015 году перешла в оппозицию.

Мицотакис — экономист по образованию, учился в Стэнфордском и Гарвардском университетах. Впервые он был избран в парламент от «Новой демократии» в 2004 году, а в 2016-м стал ее лидером.

В интервью американскому телеканалу CNBC Мицотакис заявил, что в случае победы «Новой демократии» на выборах его первоочередной целью будет восстановление греческой экономики. Он намерен добиться высокого уровня экономического роста (по меньшей мере 4% ВВП в год) и «освободить» предпринимательские силы Греции с помощью активной программы реформ. Партия планирует проводить либеральную центристскую политику. Мицотакис обещает снижать налоги, в частности снизить корпоративный налог с 28 до 20%, а выпадающие доходы компенсировать за счет иностранных инвестиций.

Если «Новая демократия» не сможет получить 151 место в парламенте, чтобы сформировать правительство, ей придется вступать в коалицию с другими партиями. Возможными партнерами Квашнин называет либо левоцентристское «Движение за перемены» (ПАСОК), что представляется наиболее вероятным, либо правую партию «Греческий выбор». Вариант коалиционного правительства для «Новой демократии» крайне нежелателен, отмечает он, поскольку придется идти на уступки другой партии: делить министерские портфели, менять позицию, поэтому эксперт не исключает возможность перевыборов.

Изменятся ли отношения с Россией

Алексис Ципрас со времени прихода к власти является одним из самых пророссийски настроенных европейских лидеров. После его избрания в 2015 году активно обсуждалась, но не была реализована возможность предоставления Москвой кредита Греции. Афины поддерживали активный диалог с российскими политиками, несмотря на украинские события и введенные при согласии Греции европейские санкции. Ципрас подчеркивал, что не согласен с политикой санкций, называя их дорогой, ведущей в никуда.

За время у власти Ципрас успел трижды посетить Россию, последний раз — в декабре 2018 года. Тогда российский президент Владимир Путин назвал Грецию «особым партнером, с которым нас объединяют вековые узы дружбы, общие страницы истории и духовная близость». «Греция может быть страной Европейского союза и НАТО, но вместе с тем она может продвигать модель активной многомерной внешней политики», — отвечал на это греческий премьер.

Линию на развитие отношений с Москвой поддерживают все основные политические силы страны, Мицотакис хорошо знаком российским властям. В 2016 году, посещая Грецию, Владимир Путин встречался с ним. В феврале этого года Мицотакис побывал в Москве и провел переговоры с премьером Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В интервью ТАСС он напомнил, что автором концепции продуктивных отношений Греции и России был основатель «Новой демократии» Константинос Караманлис.

Предстоящие выборы никак не повлияют на российско-греческие отношения, уверен старший научный сотрудник отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Денис Зеликсон: «Вне зависимости от того, какая политическая партия у власти в Греции, российский вектор отношений остается стабильным». Эксперт напомнил, что произошедший летом 2018 года дипломатический скандал довольно быстро сошел на нет, что указывает на нормальные рабочие отношения Москвы и Афин.