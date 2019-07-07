РЖД выплатит более 13 млрд руб. в виде дивидендов

Правительство приняло решение о выплате дивидендов РЖД за 2018 год в размере 74% чистой прибыли (более 13 млрд руб.). Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

По его словам, это выплаты помимо дивидендов по привилегированным акциям. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 млрд руб.

Ранее РБК стало известно, что РЖД планирует отдать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов для Крыма стоимостью около 12 млрд руб. По мнению экспертов, передавая вагоны государству, а не напрямую «Крымской железной дороге», РЖД избегают риска попасть под санкции США. По данным «Коммерсанта», речь могла также идти о передаче ряда активов в Сочи.

В Минтрансе России настаивали на выплате дивидендов РЖД за 2018 год имуществом. Предложение поддержал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Если мы выходим на выплату 50% дивидендов в пользу государства, то здесь государство должно не нагружать компании деятельностью, которая им несвойственна», — заявил он.