Орешкин поддержал выплату РЖД дивидендов материальными активами

Минэкономразвития не против, если РЖД передаст государству имущество в виде дивидендов за 2018 год, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что в этом ничего плохого нет. Здесь какой момент очень важный: если мы выходим на выплату 50% дивидендов в пользу государства, то здесь и государство должно быть честным по отношению к компаниям и не нагружать их той деятельностью, которая им несвойственна», — отметил министр.

РЖД планируют отдать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов для Крыма, сообщил ранее источник РБК.

Траты «Транснефти» на компенсации всем, кто докажет реальные убытки от грязной нефти в «Дружбе», будут учтены при утверждении ее дивидендов, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Козак.