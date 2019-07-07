Большинство задержанных в Мексике россиян депортировали из страны

Семь из десяти россиян, которые были задержаны в аэропорту Канкуна (Мексика), депортированы из страны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информацию от российского посольства.

Семь человек отправились рейсом Nordwind, трое оставшихся полетят самолетом Air France. В посольстве уточнили, что пассажиры прибыли в страну 4 июля, однако их не пропустила миграционная служба Мексики, так как «профиль россиян не соответствует туристам». Под этим имеется в виду, что россияне не смогли подтвердить бронь отеля и наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты, пояснили дипломаты.

О задержании группы россиян стало известно вечером 6 июля. Сообщалось, что среди них двое детей. По данным «Кубань 24», среди задержанных также находится пара из Краснодара. По словам их родственника, 4 июля полицейские проверили документы россиян, после чего задержали и закрыли в одном из помещений аэропорта.