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«Аэрофлот» ответил на жалобу депутата об отсутствии аптечек в самолетах

«Аэрофлот» завил, что все самолеты компании полностью снабжены необходимым набором лекарств для оказания первой медицинской помощи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на критику со стороны депутата Госдумы Татьяны Соломатиной.

В «Аэрофлоте» добавили, что снабжение происходит в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В авиакомпании рассказали, что в распоряжении бортпроводников самолета, летевшего из Москвы в Томск и где пассажиру стало плохо во время рейса, было несколько медицинских аптечек.

Среди них аптечки первой помощи и докторская, а также профилактический комплект. По данным компании, в них всегда есть тонометр.

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«Таким образом, информация об отсутствии на рейсе аптечки полностью не соответствует действительности. Аэрофлот выражает крайнее удивление сделанным заявлением депутата Государственной думы», — сказали в пресс-службе.

Член комитета по охране здоровья, депутат Госдумы Татьяна Соломатина ранее рассказала РБК, что на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Томска в Москву, не оказалось аптечки, когда одной из пассажирок стало плохо.

«У девушки начались проблемы с сердцем, тахикардия, экстрасистолия, паника из-за этого. Мне пришлось оказывать ей помощь, а в самолете вообще не было аптечки. У меня всегда с собой лекарственные препараты. Я часто летаю, знаю, что мне может понадобиться. И вот сегодня они пригодились пассажирке», — сказала Соломатина.

По ее словам, позже женщина почувствовала себя лучше. Старшая бортпроводница сообщила депутату, что члены экипажа постоянно пишут запросы руководству «Аэрофлота» о том, что им нужна аптечка, но пока проблему не удалось решить.

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«Я чаще всего летаю «Аэрофлотом. До этого мне тоже приходилось оказывать помощь пассажирам. Аптечки очень часто не соответствуют медицинским стандартам, в них нет новых препаратов, иногда даже нашатырного спирта. Мои коллеги пользуются другими авиакомпаниями — они говорят, что там такая же ситуация», — отметила Соломатина в беседе с РБК.

Она добавила, что собирается направить депутатский запрос в «Аэрофлот» по поводу ситуации с аптечками. Депутат также выразила уверенность в том, что нужен законопроект, который регламентировал бы оказание медицинской помощи на транспорте, так как в настоящее время стандартов оказания экстренной помощи в подобных ситуациях нет. «В общем, комитету [Госдумы по охране здоровья] есть над чем работать», — заключила Соломатина.

В конце февраля на борту самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Махачкалу умер пассажир. В тот же месяц на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи, мужчине стало плохо с сердцем. Он умер от приступа астмы.

Теги: «Аэрофлот», депутат Госдумы
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