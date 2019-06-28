«Аэрофлот» ответил на жалобу депутата об отсутствии аптечек в самолетах

«Аэрофлот» ответил на жалобу депутата об отсутствии аптечек в самолетах

«Аэрофлот» завил, что все самолеты компании полностью снабжены необходимым набором лекарств для оказания первой медицинской помощи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на критику со стороны депутата Госдумы Татьяны Соломатиной.

В «Аэрофлоте» добавили, что снабжение происходит в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В авиакомпании рассказали, что в распоряжении бортпроводников самолета, летевшего из Москвы в Томск и где пассажиру стало плохо во время рейса, было несколько медицинских аптечек.

Среди них аптечки первой помощи и докторская, а также профилактический комплект. По данным компании, в них всегда есть тонометр.

«Таким образом, информация об отсутствии на рейсе аптечки полностью не соответствует действительности. Аэрофлот выражает крайнее удивление сделанным заявлением депутата Государственной думы», — сказали в пресс-службе.