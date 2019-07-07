Талибы взорвали грузовик у здания Нацуправления безопасности Афганистана

В афганской провинции Газни боевики организации «Талибан» (запрещена в России) взорвали грузовик рядом с офисом Национального управления безопасности (NDS). Об этом сообщает TOLO News.

По данным телеканала, атака произошла накануне, в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Местные власти сообщили, что в результате 12 человек погибли и еще 70 пострадали. Большинство из них — мирные жители.

В начале июля взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. По данным телеканала Aljazeera, в результате погибли 16 человек и еще 105 пострадали.

Представитель МВД Насрата Рахими отмечал, что взрыв произошел недалеко от министерства обороны. На место прибыл отряд спецназа, началась перестрелка. Ответственность за атаку у министерства также взял на себя «Талибан».