Восемь полицейских погибли при атаке талибов в Афганистане

Восемь полицейских погибли при атаке талибов в Афганистане

Восемь полицейских погибли и еще семь получили ранения при атаке талибов в Афганистане. Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на представителя местной полиции.

Взрыв произошел в провинции Газни около 21:50 по местному времени (20:20 мск) 1 июня. По словам представителя полиции, боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) захватили наполненный взрывчаткой военный автомобиль и врезались в здание полицейской части в районе Эсфанди.

Ранее сообщалось, что в Кабуле подорвалось самодельное взрывное устройство, которые было прикреплено к автобусу. Телеканал Tolo News отмечал, что он перевозил чиновников Университета образования имени Бурхануддиина Раббании.

Про уточненным данным, в автобусе находились студенты. Пресс-секретарь МВД Афганистана рассказал, что в столице страны в воскресенье произошло три взрыва, в результате которых погиб один человек и по меньшей мере 17 пострадали.