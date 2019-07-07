Трое погибли и шестеро пострадали при взрыве бензовоза на Урале

По предварительным данным, водитель посадил туристов на верх цистерны, не справился с управлением и съехал в кювет. Местные СМИ сообщают, что это были участники ежегодного марафона «Конжак», который в эти дни проводится в регионе

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области бензовоз, перевозивший топливо, съехал в кювет и взорвался. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он сообщил, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов», не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина воспламенилась и последовал взрыв.

В региональном управлении МЧС уточнили, что ДТП произошло в 23:24 по местному времени на 44-м км автодороги Карпинск-Кытлым. По предварительной информации бензовоз съехал с дороги и опрокинулся, после чего последовала разгерметизация и возгорание топлива. В бензовозе находилось 500 литров топлива, добавляет спасательное ведомство.

Начавшийся пожар, по данным МЧС, был потушен в течение десяти минут. Площадь пожара составила 10 кв. метров. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.