В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини. Об этом сообщает газета La Stampa.

По данным издания, на борту судна находится 41 человек. Сальвини сообщил в своем Twitter, что, войдя в итальянские территориальные воды, судно нарушило закон. Также в территориальных водах страны находится судно Alan Kurdi. На его борту находятся 65 человек, из них 39 — несовершеннолетние. Как отмечает La Stampa, к острову приближается третье судно — Mediterranea.

В конце июня к Лампедузе пришло спасательное судно Sea Watch 3 с мигрантами, принадлежащее той же НПО. После этого итальянская полиция арестовала его капитана — Каролу Ракете, которая не имела разрешения на заход в территориальные воды страны. 31-летнюю женщину поместили под домашний арест, впоследствии она была отпущена.

В конце июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам саммита ЕС отказался подписывать итоговое заявление, ответив, что лидерам государств-членов изначально следует выполнить его требования по вопросам миграции.

По мнению итальянской стороны, ответственность за прибывающих мигрантов должны разделять все страны Евросоюза, а не только те, куда они прибывают. В Риме также считают, что переселенцев следует распределять между всеми членами союза, а тем, кто принимает мигрантов, необходимо оказывать дополнительную финансовую помощь.