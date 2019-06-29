В Италии после захода в порт судна с мигрантами арестовали капитана

В Италии после захода в порт судна с мигрантами арестовали капитана

Полиция в Италии арестовала капитана спасательного судна немецкой неправительственной организации Sea Watch 3 для мигрантов после того, как оно причалило к порту острова Лампедуза. Об этом сообщает газета La Stampa.

По данным издания, речь идет о судне с несколькими десятками мигрантов на борту. Капитан Карола Ракете, не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, приняла решение войти в порт через несколько дней после ожидания в море, тем самым нарушив закон. Согласно итальянскому законодательству, за ввоз нелегальных мигрантов и неповиновение береговой охране ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент женщину поместили под домашний арест, пишет итальянское агентство ANSA.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер заявил о готовности принять десять мигрантов. «Мы готовы приветствовать 10 нуждающихся в защите людей, равных другим европейским партнерам, которые приняли подобные обязательства», — сказал он.

При этом министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил капитана судна в опасном маневрировании.