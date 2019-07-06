В Казахстане состоялись несанкционированные акции протеста

В Алматы и Нур-Султане (Казахстан) прошли не согласованные с властями митинги, задержаны порядка 70 человек. Об этом сообщает «Радио Азаттык». В Нур-Султане задержания проходили около торгового дома «Есиль», в Алматы – около центрального стадиона. По данным «Интерфакс-Казахстан», задержаны более 250 человек.

С призывом выйти на акции протеста против властей в соцсетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов.

В пятницу, 5 июля, полиция Нур-Султана задержала девять активистов, призывающих к несанкционированным митингам. У них были проведены обыски, в результате которых изъяли компьютеры, флешки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные краски.

В четверг, 4 июля, Генпрокуратура Казахстана обратилась к жителям просьбой «не поддаваться на провокации» и не участвовать в незаконных акциях. По мнению ведомства, призывы оппозиции являются «попыткой дестабилизировать ситуацию в стране».

Митинги в Казахстане также проходили с 9 по 13 июня. Тогда были задержаны порядка 4 тыс. человек: 677 из них привлекли к административному аресту, а 305 оштрафовали.