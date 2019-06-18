МВД сообщило о 4 тыс. задержанных в ходе митингов в Казахстане

МВД сообщило о 4 тыс. задержанных в ходе митингов в Казахстане

За пять дней митингов в Казахстане полицейские задержали порядка 4 тыс. человек. Об этом журналистам заявил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев, передает Tengri News.

Митинги проходили с 9 по 13 июня. По его словам, 3 тыс. задержанных были «запротоколированы и освобождены». Еще 677 человек привлекли к административному аресту, а 305 — к административным штрафам.

Тургумбаев отметил, что полиции дали команду не применять для пресечения беспорядков спецсредства — дубинки и газовые баллоны. «Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты», — сказал он.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в ходе протестов около 300 полицейских получили ранения разной степени тяжести, передает NUR.kz. По данным ведомства, пятерым сотрудникам понадобилась медицинская помощь. «Все телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой, которые использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку», — заявил Тургумбаев.