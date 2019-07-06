Политика , 16:47
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Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации», — говорится в документе.
Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.
Ранее в субботу, 6 июля, Зеленский представил нового главу Львовской области. Им стал адвокат Маркиян Мальский.