Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,28 63,27 EUR Нал. 72,26 71,22 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 520,00 +568,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Женская сборная России по баскетболу потеряла шансы сыграть на Олимпиаде Спорт, 17:58 В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн Общество, 17:52 «Челси» продлил контракт с футболистом сборной Англии Спорт, 17:25 В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане Технологии и медиа, 17:19 При столкновении трех машин в Подмосковье пострадали три ребенка Общество, 17:10 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 17:00 У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии Общество, 16:57 Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона Спорт, 16:56 Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа Общество, 16:51 Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья Политика, 16:47 Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов РБК и Philips, 16:40 В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян Общество, 16:16 В Иркутской области снизилось число пропавших без вести при подтоплении Общество, 16:09 «Атлетико» выкупит трансфер Альваро Мораты у «Челси» Спорт, 16:08
Политика ,  
0 
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Политика
Владимир Зеленский пошел в кадровое наступление

Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.

Ранее в субботу, 6 июля, Зеленский представил нового главу Львовской области. Им стал адвокат Маркиян Мальский. 

Теги: Украина, Владимир Зеленский, назначения, Закарпатская область
Материалы по теме
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter