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Курс доллара на 6 июля USD ЦБ: 63,58 (+0,18)

Курс евро на 6 июля EUR ЦБ: 71,66 (+0,12)

Женская сборная России по баскетболу потеряла шансы сыграть на Олимпиаде

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

«Челси» продлил контракт с футболистом сборной Англии

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане

При столкновении трех машин в Подмосковье пострадали три ребенка

Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона

Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Иркутской области снизилось число пропавших без вести при подтоплении

«Атлетико» выкупит трансфер Альваро Мораты у «Челси»