Зеленский назначил адвоката главой Львовской области

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского губернатором Львовской области. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Ранее Зеленский предложил жителям региона в Facebook три кандидатуры на пост главы Львовской области. Помимо адвоката Мальского среди них были заместитель гендиректора «ДТЭК Западэнерго» Денис Шмыгаль и директор компании «Эко-Оптима» Максим Козицкий.

Дениса Шмыгаля президент в итоге решил назначить на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации, сообщает «Страна.ua». «Мы решили, но еще нет указа», — сказал Зеленский, представляя Мальского.

Маркиян Мальский родился в 1984 году, окончил юридический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Кандидат юридических наук, адвокат, руководит западноукраинским филиалом адвокатского объединения Arzinger.