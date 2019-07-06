В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

ДТП с участием микроавтобуса произошло в Воронежской области. В результате пострадали десять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в субботу утром в Бобровском районе. Микроавтобус Mercedes-Benz, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, съехал с дороги.

Как отмечается на сайте ведомства, 33-летний водитель не справился с управлением. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса доставили в Бобровскую районную больницу.

«РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД уточняет, что микроавтобус следовал из Москвы в Азербайджан. В салоне находились 12 пассажиров — граждан Азербайджана. Из-за разгерметизации переднего правого колеса микроавтобус совершил съезд с проезжей части дороги и перевернулся.