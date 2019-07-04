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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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В результате ДТП на Кубани погибли три человека

В Тбилисском районе Краснодарского края на трассе Краснодар — Кропоткин столкнулись три автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в краевом управлении МВД, передает ТАСС.

Авария произошла днем 4 июля. По предварительным данным, водитель Mercedes столкнулся с впереди едущим ВАЗ-21099, в результате чего тот выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris.

В результате водитель ВАЗ и двое пассажиров, в том числе трехлетняя девочка, погибли на месте. Водителя и двух пассажиров Mercedes доставили в больницу. По факту аварии начата проверка.

Общество
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Утром 4 июля в Петропавловске-Камчатском пассажирский автобус сбил четырех человек, в том числе двух подростков. В результате от полученных травм скончалась несовершеннолетняя девушка.

Теги: Краснодарский край, ДТП, погибшие
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