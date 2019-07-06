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В Совфеде сравнили антироссийскую риторику США с голодным драконом

США заинтересованы в создании новых поводов для продолжения информационной кампании против Москвы. Так заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал РБК запуск проекта США «Противодействие пагубному влиянию Кремля».

«Антироссийская история, как и дракон, просит постоянно кушать. Поскольку история с Мюллером уже смотрится вяло, а выборы пока не просматриваются, то те силы, которые традиционно используют антироссийскую риторику, заинтересованы в создании некоего информационного повода», — сказал Климов.

Он добавил, что по этой причине «появляются продукты, которые вроде бы направлены на обеспечение национальных интересов США, но на самом деле скорее выполняют роль стимулятора увядающих антироссийских настроений».

Сенатор также отметил, что реализация этой программы может быть интересно самым разным политическим кругам Америки. Среди них он назвал американский военно-промышленный комплекс, «которому надо оправдать возрастающие расходы на вооружение, демократы, которые хотят атаковать Трампа по уже проторенной колее».

Теги: новости РБК
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