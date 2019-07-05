США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием Кремля»

По мнению Вашингтона, российские власти стремятся ослабить влияние США в мире и отделить Штаты от союзников и партнеров. Новую программу запускает федеральный орган USAID

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Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы под названием «Противодействие пагубному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI). Документ опубликован на сайте агентства.

В нем сказано, что соответствующая программа запускается «в соответствии со стратегией национальной безопасности» и миссией USAID, которая состоит в том, чтобы «помогать правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности».

«Соединенные Штаты давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов. Правительство России и его доверенные лица стремятся ослабить влияние США

в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров», — говорится в документе.

Программа CMKI нацелена на борьбу с «пагубным влиянием» Кремля

путем создания экономической и демократической устойчивости «целевых стран». Также среди задач — работа по «смягчению попыток Кремля подорвать ряд ключевых институтов».