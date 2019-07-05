Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации», — говорится в документе.

На сайте сообщается, что 5 июля Зеленский отправился в Донецкую область с рабочей поездкой, в рамках которой он примет участие в нескольких мероприятиях и представит властям области нового руководителя.

Ранее, 27 мая, президент совершил первый рабочий визит в Луганскую область, где осмотрел позиции военных.

Зеленский после инаугурации уже провел массовую смену властей в регионах. В начале июня Зеленский в один день подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.