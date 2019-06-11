Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян в 2018 году заключали браки в 25–34 года. В этом возрасте зарегистрировали отношения 456,6 тыс. мужчин и 386,6 тыс. женщин, сообщается на сайте Росстата.

В прошлом году вышли замуж 216,2 тыс. женщин и женились 265,5 тыс. мужчин старше 35 лет. В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, а до 18 лет зарегистрировали союз 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.

В апреле эксперты РАНХиГС обратили внимание на то, что, по данным Росстата, коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) опустился до минимального значения с 2000 года. Он составил 6,2.

Число зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс.



