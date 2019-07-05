Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

О его задержании ФСБ сообщила ранее в пятницу, но ни место работы, ни должность подозреваемого не были известны. Статья за госизмену предусматривает до 20 лет лишения свободы

Александр Воробьев (Фото: uralfo.gov.ru)

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.

Полномочным представителем президента в этом округе является Николай Цуканов. Его Владимир Путин назначил на эту должность летом 2018 года. В качестве полпреда Цуканов сменил председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Игоря Холманских.

На должность помощника Воробьев был назначен в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента. До этого он работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области и в правительстве того же региона, а также федеральным инспектором в Карелии.

Суд постановил рассмотреть ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев в суде находится в камуфляжной маске, закрывающей лицо.