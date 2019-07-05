При взрыве заминированного автомобиля в Турции погибли три человека

При взрыве заминированного автомобиля в Турции погибли три человека

В Турции при взрыве заминированного автомобиля в провинции Хатай на границе с Сирией погибли три человека. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Взрыв произошел в городе Рейнхалы. Заминированная машина была припаркована на обочине. По некоторым данным, двое погибших находились внутри автомобиля. Как установили эксперты, в машине было заложено самодельное взрывное устройство.

По данным местных властей, погибшие в автомобиле были гражданами Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв мог быть терактом.

В ноябре 2018 года взрыв произошел на военной базе в турецкой провинции Хаккяри, граничащей с Ираном и Иракским Курдистаном. В результате пострадали около 30 военнослужащих.