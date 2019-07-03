В Турции задержали заподозренных в связях с ИГ двух россиянок с детьми

В Турции задержали заподозренных в связях с ИГ двух россиянок с детьми

Турецкие пограничники задержали двух россиянок, которые разыскиваются Интерполом и подозреваются в связях с запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Anadolu.

Женщины вместе с девятью детьми пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу в районе города Акчакале в южной провинции Шанлыурфа. Они заявили полиции, что их мужей убили в Сирии, а они пытались через Турцию вернуться в Россию.

Посольство России в Анкаре запросило у турецких властей данные о задержании российских граждан.

«Посольство предпринимает усилия по выяснению всех обстоятельств, в инициативном порядке запрашивает информацию у турецких властей», — сообщила дипслужба в Facebook.