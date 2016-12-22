Не менее 25 человек пострадали при взрыве на военной базе в Турции
Общество, 01:25
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Не менее 25 человек пострадали при взрыве на военной базе в Турции
В результате взрыва на базе Вооруженных сил Турции в провинции Хаккяри, которая граничит с Ираном и иракским Курдистаном, пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.
По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения.
В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. При этом о местонахождении еще семерых военных неизвестно, ведется их поиск.
Другие подробности произошедшего не приводятся. Как отмечает Anadolu, турецкий суд запретил СМИ сообщать какие-либо детали инцидента.