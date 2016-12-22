Словакия выдала России члена банды Басаева

Из Словакии в Россию 17 июля экстрадировали находившегося в международном розыске Аслана Яндиева, входившего в банду террориста Шамиля Басаева. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Яндиев причастен к организации и совершению серии терактов в 2006 году во Владикавказе. В 2010 году мужчина по поддельному паспорту выехал за границу и пытался осесть в Швейцарии, Голландии и других странах. В 2011 году Яндиева задержали в Словакии, в течение семи лет он пытался опротестовать решение об экстрадиции в Россию.

В июле 2017 года в Грозном задержали экс-члена банды Басаева, захватившей в 1995 году заложников в Центральной городской больнице Буденновска. Тогда погибли 129 человек. Все это время задержанный скрывался от правоохранительных органов.

Главарь банды Шамиль Басаев был убит в 2006 году.