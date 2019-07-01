Суд вынес приговор участвовавшим в атаке на Дагестан членам банды Басаева

Четыре жителя Ставропольского края признаны виновными в участии в вооруженной группе Шамиля Басаева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Следствие и суд установили, что в июле 1999 года Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев вступили в банду Басаева и в августе того же года приняли участие в мятеже, а также совершили посягательство на жизнь российских военных, которые обеспечивали безопасность в Дагестане. «Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в сообщении СКР. Жертвами атак боевиков стали 33 человека.

Подозреваемых осудили по статьям об участии в вооруженной группе, мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Бакиев получил 19 лет колонии строгого режима, Даутов — 16, Мухатдинов — 14, Аджибрагимов — 13.

В середине апреля еще один член банды Басаева — Шамиль Казбулатов — получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.