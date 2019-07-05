В Домодедово отложили взлет самолета из-за сработавшего пожарного датчика

Командир самолета авиакомпании «Нордавиа» отложил вылет из Домодедово в Симферополь из-за сработавшего датчика противопожарной системы. Об этом РБК сообщил источник в авиадиспетчерских кругах, об этом сообщал и собеседник ТАСС в экстренных службах.

«Загорелась лампочка [противопожарной системы], но задымления не было, пожарные расчеты не вызывались», — сообщил источник РБК.

Похожий инцидент произошел в Домодедово в начале июня: самолет компании S7 должен был отправиться в Казань, но прекратил взлет, так как во время разгона по ВПП сработал датчик о возможном включении автомата тяги. В итоге пассажиры вылетели резервным бортом.