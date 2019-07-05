Сбербанк получил все разрешения на продажу турецкой «дочки» группе из ОАЭ

Сбербанк получил все необходимые разрешения для закрытия сделки с Emirates NBD по продаже акций турецкого банка Denizbank. Об этом сообщил представитель банка, передает корреспондент РБК.

По словам представителя, чтобы все реализовать и завершить сделку, в настоящий момент проводится закрытие корпоративных процедур. «Ожидаем скорое закрытие [сделки]», — подчеркнула она, не уточнив конкретные сроки. «Главное, что все разрешения получены, и сейчас уже техническая история по закрытию тех корпоративных процедур, которые должны быть выполнены со всех сторон для того, чтобы все реализовать», — добавила она.

В конце июня стало известно, что турецкое агентство банковского регулирования одобрило продажу 98,85% местной «дочки» Сбербанка Denizbank группе Emirates NBD.

Российский Сбербанк и Emirates NBD из ОАЭ заключили соглашение о продаже акций в мае 2018 года. Тогда Denizbank оценили в $3,18 млрд. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил продажу «дочки» европейскими санкциями, которые делают его неконкурентоспособным на турецком рынке.

