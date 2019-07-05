В Забайкалье полиция раскрыла банду киллеров из 90-х

Полиции в Забайкальском крае удалось раскрыть и задержать пятерых членов банды киллеров и их лидера, говорится в сообщении регионального управления МВД. Активную деятельность они развернули в 90-х годах, основными регионами их работы были Забайкалье и Москва.

По данным правоохранительных органов, лидер банды был владельцем компании в сфере грузоперевозок. Его группировка контролировала один из вокзалов Москвы. В борьбе за сферы влияния он создал «боевую группу» из пяти человек, в которую в числе прочих входил штатный киллер. «Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета системы Токарева, пистолета Макарова, Вальтера и пистолет-пулемета модели «Кедр», которые члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в различных городах России», — рассказали в полиции.

Лидера банды задержали в Крыму где он вместе с семьей проживал с 2012 года. В Москве, Кирове и Чите задержали его сообщников. «Они подозреваются в совершении девяти убийств в период с 1995 по 1999 годы. В настоящее время уголовные дела в отношении участников банды соединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ», — сообщили в МВД.

В Следственном комитете сообщили, что преступникам уже предъявили обвинения в убийствах. «В состав преступной группы входило не менее десяти человек. Участники группировки выполняли различные функции. Один из участников группы, так называемый киллер, занимался непосредственно убийствами. Другие помимо соучастия в убийствах занимались обеспечением исполнителей преступлений оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств», — рассказали в СКР. В 1999 году деятельность банды прекратилась из-за того, что ее лидер был осужден за совершение имущественного преступления.

Троих участников банды к настоящему моменту убили в криминальных разборках.