Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Минфин заложил рост ассигнований на выплаты военных пенсий на 603 млрд руб. в 2020–2022 годах. Резкий рост связан с прошлогодним решением Владимира Путина поднять понижающий коэффициент военных пенсий

Фото: Максим Змеев / Reuters

В 2020 году бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, будут увеличены на 122,4 млрд руб. относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете, а в 2021 и 2022 годах — на 240,4 млрд руб. ежегодно. Это следует из материалов Минфина к бюджетным проектировкам на предстоящую трехлетку, одобренных на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 18 июня.

Впрочем, рост бюджетных расходов на пенсии военным и силовикам по сравнению с 2019 годом будет не таким уж значительным:

с 745 млрд до 769 млрд руб. в 2020 году;

млрд до млрд руб. в 2020 году; и до 797 млрд руб. в 2021–2022 годах (см. инфографику).

Дело в том, что правительство изначально закладывало заниженные суммы на военные пенсии в 2020–2021 годах, когда прошлой осенью принимало трехлетний бюджет, — на уровне существенно меньше 2019 года (несмотря на принятые решения по индексации военных пенсий).