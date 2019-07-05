Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, ранее в ОНК поступило обращение о применении полицейским силы при задержании 17-летнего юноши. В обращении говорилось, что сотрудник Росгвардии в служебном автозаке попытался отобрать у юноши фотокамеру, после чего повалил его на пол машины и, по словам очевидцев, нанес несколько ударов.
«Мы с коллегами выехали на место, в последующем я направил обращение руководителю Росгвардии Виктору Золотову и в прокуратуру Москвы», — рассказал он.
Позже ОНК получила ответ прокуратуры, в котором говорилось, что в адрес руководителя ОМВД по Алексеевскому району «внесено представление об устранении нарушения законодательства об административном производстве».