Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, ранее в ОНК поступило обращение о применении полицейским силы при задержании 17-летнего юноши. В обращении говорилось, что сотрудник Росгвардии в служебном автозаке попытался отобрать у юноши фотокамеру, после чего повалил его на пол машины и, по словам очевидцев, нанес несколько ударов.

«Мы с коллегами выехали на место, в последующем я направил обращение руководителю Росгвардии Виктору Золотову и в прокуратуру Москвы», — рассказал он.

Позже ОНК получила ответ прокуратуры, в котором говорилось, что в адрес руководителя ОМВД по Алексеевскому району «внесено представление об устранении нарушения законодательства об административном производстве».