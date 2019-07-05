В Вирджинии неизвестный ранил троих человек в центре донорства плазмы

В Вирджинии неизвестный ранил троих человек в центре донорства плазмы

Неизвестный напал на людей в центре донорства плазмы, расположенном в американском городе Питерсберг, штат Вирджиния. Об этом сообщает телеканал WTVR со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 4 июля около 16:40 по местному времени (23:40 мск). Мужчина вошел в центр и ранил нескольких человек «режущим инструментом». Сотрудники больницы рассказали, что троих пострадавших госпитализировали в региональный медицинский центр. Один мужчина находится в критическом состоянии.

В полиции сообщили что подозреваемого задержали. Источники телеканала добавили, что в его доме провели обыски.

В начале июня суд в Нью-Йорке арестовал мужчину, который попытался незаконно купить оружие. По версии прокуратуры, он планировал использовать его для нападения на Таймс-сквер. Reuters сообщал, что во время допроса 22-летний Ашикуль Алам выразил поддержку организаторам теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года, а также запрещенной в России организации «Исламское государство».