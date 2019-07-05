В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.

Офицеры службы задержали активистов около 17:30 по местному времени (00:30 мск 5 июля) на Пенсильвании-авеню в Вашингтоне.

«Два человека были задержаны. Один — за нападение на полицейского и умышленный поджог, другой — за препятствование полицейскому расследованию и сопротивление задержанию», — говорится в сообщении.

Одного из активистов доставили в местную больницу с незначительными травмами, другого — в полицейский участок, При этом травмы также получили два офицера службы, которые проводили задержание.