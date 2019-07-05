Пограничники ФСБ задержали в Ленобласти переплывшего Нарву француза

В Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который попытался незаконно попасть на территорию России со стороны Эстонии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие — с целью туризма», — сказали в пресс-службе.

Против француза 1997 года рождения возбудили дело о незаконном пересечении границы России (ч.1 ст. 322 УК РФ). Отмечается, что ему грозит до двух лет лишения свободы.

В марте ФСБ пресекла попытку пяти африканских мигрантов попасть в Польшу из Ростовской области. В ведомстве отмечали, что канал шел транзитом через Украину. В результате суд выдворил их с территории России и запретил въезд на пять лет.