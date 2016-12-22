В Крыму задержали пересекшего морскую границу на плоту из бутылок мужчину

Пограничники задержали мужчину, который плыл через залив Сиваш на самодельном плоту из пластиковых бутылок и досок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Мужчина пересек границу и двигался на плоту в направлении мыса Безымянный со стороны населенного пункта Стрелковое на Украине. При задержании у него нашли паспорт, военный билет, рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карт и видеокамеру. На допросе выяснилось, что раньше мужчина имел украинское гражданство. Российский паспорт он получил в Сибири по программе оказания помощи соотечественникам, живущим за рубежом.

«Свой поступок пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — отметили в пресс-службе УФСБ. Мужчине выписали штраф по ст. 18.1 КоАП (нарушение режима государственной границы России).

Летом 2017 года пограничники задержали в Крымском заливе 53-летнего уроженца Ташкента, который плыл через Керченский залив на самодельном плоту. Он объяснил свой поступок тем, что решил начать путешествовать по стране с 2012 года и проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Мужчине выписали штраф за нарушение пограничного режима.