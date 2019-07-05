На сайте Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в анонсе визита главы государства в Канаду назвала Торонто столицей этой страны. Скриншот записи опубликовала в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — говорилось в сообщении. В настоящий момент анонс на сайте исправлен, в нем указано, что Торонто — столица провинции Онтарио. Столицей Канады является Оттава.

Визит Зеленского в Канаду проходил 1 — 3 июля. В ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо украинский президент сообщил, что достигнута договоренность о продаже Киеву «оборонительного вооружения и новейшей военной техники», в частности бронемашин.