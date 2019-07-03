Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине. Оба выступления украинского президента слушатели встретили смехом.

Во вступительном слове на пресс-конференции с Трюдо президент Украины сперва начал говорить на английском. «Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — сказал Зеленский, что вызвало смех у находящихся в зале. После этого он перешел на повествование на украинском.

Также смехом было встречено приветствие Зеленского в рамках конференции по Украине в Торонто. Президент Украины вышел на сцену, где его встретил Трюдо. Политики пожали руки и обнялись, после чего украинский лидер подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски. В ответ на это присутствующие посмеялись, что слегка смутило Зеленского.