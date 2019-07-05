Автомобиль сбил двух пешеходов на Киевском шоссе в Москве

Автомобиль сбил двух пешеходов на Киевском шоссе в Москве

Автомобиль сбил двух пешеходов на Киевском шоссе в Москве. В результате один из них погиб и другой пострадал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Автомобиль совершил наезд на пешеходов на 67-м километре Киевского шоссе. Один человек погиб, один ранен», — сказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Источник агентства городских новостей «Москва» добавил, что водитель съехал на обочину. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

В начале апреля машина скорой помощи сбила пешехода на Крымском Валу. В столичном управлении ГИБДД отмечали, что он перебегал дорогу в неположенном месте. Пешехода госпитализировали.