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Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Общество ,  
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СМИ сообщили о наезде машины скорой помощи на пешехода в центре Москвы

В Москве машина «скорой помощи» сбила пешехода на Крымском валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтвердил собеседник агентства городских новостей «Москва».

​В столичном управлении ГИБДД ТАСС рассказали, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в районе дома № 8. Пострадавшего госпитализировали.

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В Москве в результате ДТП с машиной скорой помощи пострадали 7 человек

В марте 2018 года на на юге Москвы машина скорой помощи наехала на двух пешеходов. Авария произошла на Липецкой улице. В департаменте здравоохранения столицы РБК сообщали, что они получили легкие травмы. В депздраве добавили, что машина ехала по выделенной полосе с включенным спецсигналом.

Теги: Москва, скорая помощь, пешеходы
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