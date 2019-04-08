СМИ сообщили о наезде машины скорой помощи на пешехода в центре Москвы

СМИ сообщили о наезде машины скорой помощи на пешехода в центре Москвы

В Москве машина «скорой помощи» сбила пешехода на Крымском валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтвердил собеседник агентства городских новостей «Москва».

​В столичном управлении ГИБДД ТАСС рассказали, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в районе дома № 8. Пострадавшего госпитализировали.

В марте 2018 года на на юге Москвы машина скорой помощи наехала на двух пешеходов. Авария произошла на Липецкой улице. В департаменте здравоохранения столицы РБК сообщали, что они получили легкие травмы. В депздраве добавили, что машина ехала по выделенной полосе с включенным спецсигналом.