В Ленобласти грузовик въехал в остановку общественного транспорта

В Ленобласти грузовик въехал в остановку общественного транспорта

Грузовик столкнулся с автобусом и въехал в остановку в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Грузовой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Сначала совершил касательное столкновение с автобусом», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП пострадал один пешеход.

Агентству «РИА Новости» в УГИБДД добавили, что авария произошла около 09:55 мск на 26-м км автодороги Парголово — Огоньки.

Ранее в июне автобус столкнулся с легковым автомобилем в поселке Мосрентген в Москве. В результате пять человек пострадали. Четверых доставили в больницу, а еще один отказался от госпитализации.