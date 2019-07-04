Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя все время требовать от России исполнения минских соглашений. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РБК.

«Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — сказал он.

Путин добавил, что нельзя требовать от России выполнения минских соглашений в тех вопросах, которые от нее не зависят. Он отметил, что договор требует полного восстановления торгово-экономических отношений Украины и Донбасса, но для этого нужно отменить указ бывшего украинского президента Петра Порошенко о блокаде.

При этом Путин заявил, что Москва не может действовать за Киев. По его мнению, слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности «к диалогу с сепаратистами» не соответствуют его предвыборным обещаниям.