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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя все время требовать от России исполнения минских соглашений. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РБК.

«Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — сказал он.

Путин добавил, что нельзя требовать от России выполнения минских соглашений в тех вопросах, которые от нее не зависят. Он отметил, что договор требует полного восстановления торгово-экономических отношений Украины и Донбасса, но для этого нужно отменить указ бывшего украинского президента Петра Порошенко о блокаде.

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При этом Путин заявил, что Москва не может действовать за Киев. По его мнению, слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности «к диалогу с сепаратистами» не соответствуют его предвыборным обещаниям.

В мае во время инаугурации Зеленский заявил, что одной из его задач на посту президента будет урегулирование конфликта в Донбассе, а также прекращение огня. Однако в июне во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он сказал, что пока Украина не готова к «переговорам с сепаратистами», но добавил, что готова к минскому формату.

Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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